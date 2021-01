Una piccola balena si è arenata nel pomeriggio nel porto di Marina Piccola a Sorrento (Napoli), probabilmente è stata spinta verso le barriere portuali dal mare mosso ed è rimasta bloccata nei pressi delle scogliere. Ad avvistarla alcuni cittadini, che hanno allertato le autorità. Il cetaceo, disorientato perché non riusciva a ritrovare la via del mare aperto, si è ferito ed ha perso molto sangue nel tentativo di allontanarsi dal porto. È intervenuta la Guardia Costiera, che l'ha aiutato a riprendere il mare aperto; domani ci sarà un pattugliamento per verificare che la balena sia riuscita effettivamente ad allontanarsi.

La balena è stata vista intorno alle di 17 oggi, 14 gennaio, quando è salita in superficie nella zona del porto. Alcuni dei presenti hanno girato un video, che è stato pubblicato anche dall'account ufficiale del Parco Marino di Punta Campanella. "Lo splendido e imponente mammifero è apparso disorientato e si è procurato delle ferite – si legge nella descrizione sulla pagina Facebook – sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto di Sorrento. La balena è scesa in profondità e non è stata vista risalire. Si spera che abbia trovato la strada per uscire dal porto. Domani sub della Stazione zoologica A.Dohrn e dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno si immergeranno per cercarla. Speriamo tutti che non si trovi e che sia già altrove a nuotare libera”.

Oggi la balena è stata vista allontanarsi verso il mare aperto, al di fuori dell'area delimitata dalle scogliere, e si credeva che fosse riuscita a raggiungere il mare aperto, ma in seguito sono state segnalate delle bolle d'aria in superficie, segno che il mammifero potrebbe essere rimasto ancora bloccati nei pressi del porto; per il buio non è stato possibile procedere con le verifiche immediate, domani mattina la Guardia Costiera, guidata dal comandante Enrico Staiano, pattuglieranno le acque per accertarsi che il cetaceo sia riuscito a liberarsi.