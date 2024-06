video suggerito

Bagnoli, sorpreso con un kg di droga: arrestato 41enne Arrestato dalla polizia un 41enne napoletano con precedenti di polizia. Lo hanno trovato in possesso di circa 1 kg di droga.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sorpreso dalla Polizia di Stato con un chilogrammo di droga. Nei guai un 41enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 giugno 2024. Gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante i servizi di controllo predisposti, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, si era introdotto in una cantinola di uno stabile nella zona di Bagnoli.

I poliziotti si sono insospettiti

A quel punto, i poliziotti si sono insospettiti e hanno pensato di approfondire la vicenda. Si sono quindi appostati, mettendo in atto un servizio di osservazione scrupolosa. Ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato un positivo riscontro, poiché, dopo poco, il 41enne ha prelevato due involucri da un borsone per poi riporli nelle sue tasche. A quel punto, i poliziotti sono usciti allo scoperto per capire di cosa si trattasse.

L'uomo è stato controllato

Sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato l'uomo. Lo hanno trovato quindi in possesso di due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi e di 210 euro. Mentre nel borsone, invece, sono stati rinvenuti altri 8 panetti della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 820 grammi. Non solo. Anche un busta contenente circa 35 grammi di cocaina e 490 euro, suddivisi in banconote di vario. Per tali motivi, il 41enne è stato arrestato, come detto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I controlli delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti proseguiranno anche nei prossimi giorni.