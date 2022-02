“Avete picchiato un anziano”, presunti rapinatori pestati nella stazione circum di Castello di Cisterna Tre persone, accusate di essere dei rapinatori, sono state pestate nella stazione circum di Castello di Cisterna; si tratterebbe dei tre poi fermati dai carabinieri per una rapina in una pasticceria.

A cura di Nico Falco

I tre uomini fermati dai carabinieri nella stazione della circumvesuviana di Castello di Cisterna sono stati vittima di un caso di giustizia sommaria: sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di passanti, che li avevano riconosciuti come responsabili della rapina avvenuta il giorno precedente in una pasticceria del Napoletano. È quanto emerge da un video, circolato in queste ore, in cui si vedono i tre uomini che vengono presi a calci, pugni e colpiti con un bastone da alcuni ragazzi, che da quanto si capisce li accusano proprio di una rapina.

La rapina risale al pomeriggio dello scorso 4 febbraio. Tre persone, dopo aver consumato cornetti e graffe nella pasticceria Gilberto del corso Vittorio Emanuele di Castello di Cisterna, al momento di pagare avevano picchiato l'anziano titolare e avevano portato via 130 euro. L'uomo dopo l'aggressione era stato portato in ospedale per le ferite riportate. Erano scattate le indagini, affidate ai carabinieri, con una caccia all'uomo nel comune del Napoletano e in quelli limitrofi. Il giorno successivo, il 5 febbraio, i carabinieri avevano sottoposto a fermo tre uomini, ritenuti gravemente indiziati della rapina; erano stati bloccati nella stazione della circumvesuviana, dove erano stati riconosciuti da alcuni passanti.

Le scene riprese nel video virale sarebbero immediatamente precedenti all'intervento dei carabinieri nella stazione. Nelle immagini si vedono alcuni giovani che aggrediscono i tre, accusandoli appunto di una rapina e di avere aggredito una persona anziana. I tre vengono colpiti ripetutamente alle gambe con dei bastoni, presi a pugni e a calci anche quando sono già a terra, mentre loro cercano di discolparsi. Durante il pestaggio gli aggressori urlano che li avrebbero fatti arrestare e intimano di non farsi più vedere a Castello di Cisterna. Sono in corso indagini per identificare i partecipanti al pestaggio.