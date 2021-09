Avellino, tir si schianta sul guardrail: morto camionista sul Raccordo autostradale Violento incidente sul Raccordo Autostradale di Avellino, dove, oggi pomeriggio, un camion si è schiantato contro il guardrail. Nell’impatto, purtroppo, il conducente è morto. Un tratto del Raccordo Autostradale di Avellino è chiuso al traffico in direzione Salerno, nel territorio comunale di San Michele di Serino, in provincia di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente sul Raccordo Autostradale di Avellino, dove, oggi pomeriggio, un camion si è schiantato contro il guardrail. Nell'impatto, purtroppo, il conducente è morto. Secondo la prima ricostruzione, una delle ruote sarebbe improvvisamente esplosa, facendo perdere il controllo del mezzo al camionista. L'autoarticolato quindi si sarebbe scontrato contro un albero sul ciglio della carreggiata che sarebbe poi caduto sull'abitacolo di guida. L'incidente è avvenuto all’altezza del km 25. Un tratto del Raccordo Autostradale di Avellino è chiuso al traffico in direzione Salerno, nel territorio comunale di San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Sulla carreggiata opposta, in direzione Avellino, è stato istituito un restringimento con traffico deviato su unica corsia.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Notevoli i disagi alla circolazione. Il carico del camion, che trasportava pomodori, si è sparso sulla carreggiata e le operazioni di rimozione hanno dovuto attendere il via libera da parte delle autorità preposte che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Tre automobilisti sono rimasti leggermente feriti. Intorno alle 18 è tornato percorribile l’autostrada in direzione Avellino mentre verso le 18:15 è stato dato il via libera alle auto in direzione sud. Un anno fa, a settembre 2020, un altro incidente stradale sul raccordo di Avellino aveva portato alla morte di un giovane.