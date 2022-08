Avellino, sequestrata una discarica abusiva di 500 metri quadri: era piena di amianto I finanzieri hanno scoperto la discarica abusiva nel Comune di Luogosano, nella provincia di Avellino: era piena di eternit. Indagini in corso per individuare i responsabili.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Vasta operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino volta alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della salute dei cittadini. Nella mattinata dello scorso 19 agosto – ma la notizia è stata resa nota soltanto adesso – i militari delle Fiamme Gialle della compagnia di Ariano Irpino hanno così scoperto, nel Comune di Luogosano, un fabbricato abbandonato che era stato interamente adibito a discarica abusiva: un'area di 544 metri quadrati che è stata sottoposta a sequestro. Nel corso dell'ispezione effettuata all'interno del fabbricato, i finanzieri hanno scoperto rifiuti speciali e non, tra cui carcasse di attrezzature in metallo e materiale ferroso, ma soprattutto un grande quantitativo di eternit, materiale che, se disgregato, rilascia sostanze che sono altamente nocive e cancerogene per l'uomo.

Inoltre, come emerso dai controlli, i rifiuti sono stati probabilmente accumulati nel corso del tempo: la gestione illecita dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, costituisce comunque un pericolo per la salute dei cittadini, dal momento che gli stessi possono provocare contaminazioni del suolo e delle falde acquifere sottostanti.

L'intera area, con tutto il materiale al suo interno, è stata posta sotto sequestro, al fine di pervenire all'esatta qualificazione del tipo di rifiuti rinvenuti e di procedere poi alla bonifica; sono in corso indagini anche per individuare i responsabili che hanno messo in piedi la discarica abusiva, che dovranno rispondere di attività di gestione rifiuti non autorizzata, in violazione dell’art.256 D.Lgs.152/2006

Codice dell’ambiente.