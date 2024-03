Avellino, rapina in agenzia di scommesse a Baiano. I due criminali finiscono in manette Un 47enne e un 27enne sono stati arrestati dalle Squadre Mobili di Avellino e Napoli; sono stati intercettati sull’autostrada e sulla statale 162. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due uomini, entrambi con precedenti di polizia anche specifici, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di avere rapinato un'agenzia di scommesse a Baiano, in provincia di Caserta; si tratta di un 27enne e di un 47enne, quest'ultimo già in affidamento in prova ai servizi sociali, che sono stati bloccati separatamente. A loro carico anche gli elementi ricavati dagli agenti esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza dell'attività rapinata; sono ritenuti responsabili di rapina aggravata.

I due presunti rapinatori sono stati intercettati dalle Squadre Mobili di Napoli e Avellino, uno era a bordo di un'automobile sull'autostrada A16, all'altezza dello svincolo di Nola; l'altro era invece su uno scooter e stava percorrendo la statale 162, è stato raggiunto e bloccati dai poliziotti all'altezza dello svincolo di Casoria; perquisito, il secondo sospetto è stato trovato in possesso di una replica di una pistola con 4 munizioni a salve e di una busta contenente 5.510 euro in banconote e monete che era nascosta sotto la sella.