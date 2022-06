Avellino, auto impazzita distrugge cordoli della metro leggera. Il sindaco Festa: “Vergogna!”(video) Un’automobile ha abbattuto i cordoli della metro leggera di Avellino, colpendoli con la parte posteriore: arrivata la condanna da parte del sindaco e dei cittadini.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Hanno distrutto per gioco i cordoli della metro leggera installati da poco, per individuare la corsia preferenziale: quelli che dovevano rappresentare uno strumento pubblico utile per le infrastrutture del territorio sono stati abbattuti in poco più di un minuto. A compiere il gesto, la scorsa notte, fra le giornate di venerdì 17 e sabato 18 giugno, un fuoristrada nero che, come impazzito, ha percorso la strada con un lato dell'automobile nella carreggiata comune e l'altro nella corsia preferenziale: non si conosce ancora l'identità di chi si trovava a bordo mentre il veicolo rompeva i paletti colpendoli con la parte posteriore, in modo da farli staccare e cadere lungo l'asfalto.

Il commento del sindaco

Nel frattempo, però, il sindaco del capoluogo campano ha deciso di condividere il video sul suo canale di Facebook, condannando il gesto. Insieme alle riprese, ha anche commentato la vicenda sui social: "Questi sono dei delinquenti e degli imbecilli di cui la città deve liberarsi – ha scritto, allegando sul suo profilo di Facebook il video di quanto accaduto – Spero possano essere individuati e condannati ad una pena esemplare. Si vergognassero!"

L'opinione dei cittadini e delle cittadine

Nel frattempo, sotto al suo post, sono arrivati i commenti di tanti altri cittadine e tante altre cittadine, arrabbiati e delusi da quanto accaduto ieri sera. "Caro sindaco basta rintracciare con le telecamere e gli addebita tutti i danni, ritiro della patente a vita e sequestro della vettura. Così ci pensano due volte prima di fare questo schifo: facciamo funzionare un poco la giustizia ogni tanto", suggerisce un utente.

Ma non mancano le polemiche: "Spesso si pensa a multare chi ha parcheggiato regolarmente con ticket pagato, però fa un ritardo di 15 minuti per prendere l'auto. Poi si fa passare liscio chi fa questi vergognosi atteggiamenti", hanno scritto altri.