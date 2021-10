Auto va fuori strada e finisce sui binari ferroviari: donna ferita, ricoverata al Moscati di Avellino Incidente nell’Avellinese: donna 33enne esce fuori strada con l’auto finendo sui binari della ferrovia. La donna, ferita, trasportata all’ospedale Moscati. Il veicolo è in corso di recupero con l’utilizzo dell’autogru.

A cura di Redazione Napoli

Incidente rocambolesco nel territorio del comune di Prata Di Principato Ultra, I località Ponte Sabato, provincia di Avellino: per cause ancora tutte da accertare una autovettura è uscita fuori strada finendo sui binari della ferrovia. Ferita la conducente, una donna di 33 anni originaria di Pratola Serra, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Avellino intervenuti stamane poco dopo le 8 del mattino sul posto. La ferita è stata affidata alle cure dei medici del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo è in corso di recupero con l'utilizzo dell'autogru.