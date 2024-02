Auto si ribalta, Maurizio muore a 22 anni. Feriti gravemente due ragazzi. Terribile incidente a Cicciano Violento incidente stradale in via Tavernanova a Cicciano, in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'auto si ribalta, un ragazzo di 22 anni, Maurizio Napolitano, originario di Cicciano, perde la vita sul colpo. Feriti gravemente altri due ragazzi a bordo, suoi coetanei, uno di 23 anni, alla guida del veicolo, l'altro di 24 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri sera, giovedì 8 febbraio 2024, in via Tavernanova a Cicciano, comune della provincia di Napoli. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al sinistro. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione. Il veicolo coinvolto è una auto Fiat 500, guidata dal 23enne di Cicciano. Per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltare l’auto.

Le indagini dei carabinieri

A bordo, secondo le prime ricostruzioni, c'erano tre persone. Sia il conducente che il passeggero di 24 anni sono rimasti feriti gravemente. Soccorsi dall'ambulanza del 118, sono stati trasportati all’Ospedale di Nola, dove sono attualmente ricoverati, in prognosi riservata. Il 22enne che era a bordo della vettura è morto sul colpo. Sia il 22enne che il 24 enne sono di Cicciano. L'auto è stata sequestrata. Documenti di circolazione e assicurazione erano in regola. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica. La salma della vittima è stata portata presso l'obitorio del Nuovo Policlinico Federico II di Napoli per gli esami autoptici.

Comunità sotto choc, il dolore della squadra di calcio

La morte del 22enne ha scosso tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa. L'Asd Cicciano Calcio, tramite l'Ads Angelo Stabile, in un post su Facebook, ha espresso l'enorme dolore per la grave perdita:

La CICCIANO Calcistica piange un nostro fratello Maurizio ci stringiamo forte alla Famiglia Napolitano/Pagano, Condoglianze da parte del PRESIDENTE da tutto lo Staff TECNICO e SOCIETARIO .ASD CICCIANO CALCIO …ADS Angelo STABILE…