Auto precipita da una scarpata per 10 metri: grave una ragazza di 20 anni in Costiera Amalfitana Il grave incidente si è verificato questa notte a Praiano, nella provincia di Salerno: a bordo dell’auto due ragazze, una delle quali è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave e rocambolesco incidente quello che si è verificato nella notta e Praiano, una delle perle della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno: un'automobile è precipitata da una scarpata, facendo un volo di circa 10 metri. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione, l'automobile sulla quale viaggiavano le due giovani, in località Muriciello è uscita improvvisamente fuori strada, precipitando per circa 10 metri e andando a finire violentemente in uno slargo sottostante.

Due ragazze ferite: una è in prognosi riservata

Le due giovani a bordo della vettura sono state prontamente soccorse dai sanitari del 118: entrambe sono state trasportate all'ospedale Costa d'Amalfi, a Castiglione di Ravello: per una delle due ragazze, una 20enne, è stato necessario però il trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dove, a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente, è ricoverata in prognosi riservata.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica del grave incidente, che come detto appare ancora poco chiara al momento.