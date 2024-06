video suggerito

Auto parcheggiata davanti al cancello, scoppia la rissa: 6 denunciati a Giugliano Rissa tra sei persone, tutti maggiorenni e vicini di casa, per un’automobile parcheggiata davanti a un cancello: intervengono i carabinieri a Giugliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un'automobile parcheggiata davanti ad un cancello ha fatto scoppiare una rissa tra vicini di casa: sei le persone coinvolte, tutte denunciate dai carabinieri intervenuti per riportare la calma. La vicenda è avvenuta a Giugliano in Campania, popoloso comune della provincia di Napoli, nella nottata appena trascorsa: qui, in vico Gelso, i carabinieri sono dovuti intervenire per un rissa tra vicini di casa, tutti maggiorenni e di età compresa tra i 20 ed i 44 anni, scoppiata a quanto pare per un'automobile parcheggiata davanti al cancello. Denunciate sei persone, due donne e quattro uomini, dai militari dell'Arma con l'accusa di rissa. Nessuna grave conseguenza per i riottosi, ma la rissa avrebbe potuto degenerare ulteriormente senza il pronto intervento dei carabinieri, impegnati in una lunga serie di operazioni in tutta l'area nord della provincia di Napoli.

Quello nella rissa che ha visto coinvolti sei vicini di casa, tutti denunciati, non è stato però l'unico intervento dei militari dell'Arma nella zona di Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli: nella notte, è stato denunciato anche un 20enne, trovato in possesso di uno sfollagente, nonché altri tre ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga. Le verifiche si sono quindi estese anche alla viabilità: sono stati 40 i veicoli fermati e ispezionati, con altre 62 persone a loro volta controllate dai carabinieri. Alla fine delle operazioni, sono state riscontrate 26 infrazioni di vario tipo al codice della strada: 9 le multe per guida senza assicurazione, 7 per guida senza revisione, 8 per guida senza patente ed uno per guida in stato di ebrezza.