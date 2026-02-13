Auto nel vuoto ad Agropoli: deceduta in ospedale la moglie dell’uomo morto nello schianto

È morta in ospedale Gilda Romano, la moglie di Giuseppe Malzone, deceduto sul colpo nell’incidente dello scorso 5 febbraio ad Agropoli (Salerno); la loro automobile era precipitata nel vuoto.

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli (Salerno), dove un'automobile ha sfondato un parapetto ed è finita nel vuoto: dopo Giuseppe Malzone, 84enne di Castellabate, deceduto sul colpo, è morta anche la moglie, la 82enne Gilda Romano; la donna era ricoverata in ospedale a Salerno in condizioni critiche. I funerali si terranno domani, 14 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria a Mare, a Santa Maria di Castellabate.

L'incidente risale a giovedì 5 febbraio, è avvenuto in via Giambattista Vico, lungo la discesa che costeggia l'Istituto Clinico Mediterraneo. Erano circa le 11 quando la Bmw guidata dall'uomo è finita fuori strada, per motivi che restano da accertare; l'automobile si è schiantata contro il parapetto, sfondandolo, ed è finita nel vuoto, atterrando su un furgone in un parcheggio privato. L'impatto è stato violentissimo. Per Malzone non c'è stato nulla da fare: era già senza vita quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli lo hanno tirato fuori dall'abitacolo.

La moglie, invece, ferita in modo molto grave, era stata affidata al personale della Croce Rossa e trasportata d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, da dove, nel pomeriggio, era stata poi trasferita in elisoccorso a Salerno. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, oltre a diverse ambulanze dell'Asl di Salerno; nell'incidente erano rimaste danneggiate anche le tubature del gas metano ed era stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura nell'area.