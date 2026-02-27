Auto in una scarpata nel Napoletano: ferito un uomo, 6 chilometri di coda sulla Statale del Centro Direzionale

L’incidente si è verificato nel territorio di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli. Il conducente dell’auto è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Rocambolesco incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, sulla Strada Statale 162 dir del Centro Direzionale, che collega l'hinterland di Napoli alla città e alla Tangenziale partenopea. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, nel territorio di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, un'automobile ha perso il controllo ed è finita in una scapata sottostante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al conducente della vettura, che è rimasto ferito nell'incidente ed è stato trasportato al più vicino ospedale.

Sul posto è intervenuto, inoltre, il personale Anas, che gestisce la strada, che si sono adoperati, coadiuvati anche dalle forze dell'ordine, per gestire la viabilità. Stando a quanto comunicato dall'azienda, l'incidente ha fatto registrare oltre sei chilometri di coda in direzione di Acerra; la società e le forze dell'ordine si stanno adoperando affinché il forte rallentamento alla circolazione automobilistica venga risolto nel più breve tempo possibile.