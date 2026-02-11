napoli
Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiere

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano. L’uomo, soccorso da vigili del fuoco e 118, è stato portato in ospedale.
A cura di Valerio Papadia
Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella provincia di Salerno: un'automobile, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata mentre percorreva la Strada Provinciale 52, arteria che collega Sala Consilina e Teggiano. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, che hanno gestito la circolazione automobilistica per consentire l'intervento dei soccorsi; sul posto, infatti, sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che si sono adoperati per soccorrere il conducente della vettura, rimasto incastrato nell'abitacolo in seguito all'impatto.

Grazie alle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere l'uomo, che è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla per le cure del caso; non sono note, nello specifico, le sue condizioni di salute, ma dalle prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi. Concluse le operazioni di soccorso, gli agenti della Municipale di Sala Consilina, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
