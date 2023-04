Auto e moto abbandonate nelle strade di Napoli, arrivano i poliziotti: rimossi 39 veicoli Rimossi 39 veicoli nell’area del Pallonetto di Santa Lucia a Napoli: erano in sosta vietata e in evidente stato di abbandono nei vicoli del capoluogo partenopeo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni dei motorini rimossi dalle strade del Pallonetto di Santa Lucia

Automobili e motorini abbandonati per le strade di Napoli: sono 39 i veicoli rimossi dalla Polizia Municipale partenopea, con l'ausilio dei Nibbio della Polizia di Stato. Nel mirino l'intera zona che comprende il Pallonetto e Santa Lucia, in pieno centro. I veicoli sono stati rimossi anche perché diventati una sorta di ricettacolo di rifiuti, in evidente stato di abbandono. Si tratta dell'ultima, in ordine di tempo, operazione da parte delle forze dell'ordine che stanno "liberando" le strade di Napoli spesso diventate una sorta di discarica di veicoli abbandonati, a volte perché rubati altre volte perché sprovveduti cittadini li abbandonano perché costa meno della rottamazione.

Nell'operazione svolta stamattina, le strade "svuotate" dalle carcasse si trovano tutte nell'area del Monte Echia: via Monte di Dio, via Supportico d'Astuti, via Generale Parisi, via Egiziaca a Pizzofalcone, via Nuova Pizzofalcone, via Pallonetto a Santa Lucia, vico Solitaria e Largo Nunziatella. Complessivamente, agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale, assieme ai Nibbio della Polizia di Stato, hanno rimosso 39 veicoli, ritrovati in sosta vietata e in evidente stato di abbandono. Gli agenti hanno anche invitato i cittadini a segnalare le strade in cui questo tipo di "rifiuti" siano presenti: basterà mandare una mail all'indirizzo polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it in modo che gli agenti possano intervenire nel minore tempo possibile.