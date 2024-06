video suggerito

Auto a metano esplode in strada, 4 feriti in provincia di Salerno La vicenda a San Marzano sul Sarno nel primo pomeriggio di oggi: l'auto, dopo essere stata avvolta dalle fiamme, è esplosa, provocando il ferimento di 4 persone.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno, a San Marzano sul Sarno, cittadina nella provincia di Salerno, dove un'automobile è improvvisamente esplosa per strada, provocando il ferimento di 4 persone. La vicenda è accaduta intorno alle 15, in una traversa di via Antonio Gramsci: da quanto si apprende, l'automobile, alimentata a metano, è stata dapprima avvolta dalle fiamme e poi è esplosa. Quattro i feriti, principalmente colpiti dai vetri esplosi a causa della deflagrazione; nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Nocera Inferiore e di Sarno, supportati da un'autobotte, che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area; i vigili del fuoco hanno poi verificato anche eventuali danni alle strutture che si trovano nel raggio dell'esplosione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno svolto tutte le verifiche del caso per determinare la natura dell'incendio che ha interessato l'automobile, provocandone l'esplosione; da una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato accidentale.