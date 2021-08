Aumentano i contagi Covid a Torre Annunziata: 21 positivi in 72 ore Significativo incremento di nuovi casi Covid a Torre Annunziata (Napoli): sono risultati positivi 21 dei 150 tamponi esaminati nelle ultime 72 ore (14%). Nella cittadina salgono quindi a 42 gli attualmente positivi; dall’inizio dell’epidemia si registrano 4.424 casi, di cui 4.290 guariti e 92 deceduti.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ventuno nuovi casi Covid-19, su un totale di 150 tamponi processati nelle ultime 72 ore: con una percentuale di positività del 14% torna la paura del contagio a Torre Annunziata, popoloso comune della provincia di Napoli, nel Vesuviano. Nello stesso lasso di tempo si registra la guarigione di quattro persone.

Complessivamente a Torre Annunziata, dall'inizio dell'epidemia, sono stati registrati 4.424 casi Covid; di questi, 4.290 sono guariti mentre gli attualmente positivi, contando anche gli ultimi 21 casi, sono 42: il numero è raddoppiato con le analisi delle ultime 72 ore. Grave il bilancio dei morti: sono decedute dal febbraio scorso 92 persone.

Sul fronte della campagna vaccinale, dagli ultimi dati disponibili risulta che sono state somministrate complessivamente 39.556 dosi. I cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose, e che quindi hanno completato il ciclo vaccinale, sono 17.849 (su una popolazione di poco meno di 42mila persone), mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima dose sono 21.707, ovvero poco meno della metà dei residenti.

Covid, la situazione in Campania

In Campania ieri i nuovi positivi sono stati 377 (in totale 431.440), con 159 guariti (complessivamente 415.150) e due decessi (in totale 7.594). Gli attualmente positivi in regione sono 8.696, dei quali 8.466 in isolamento domiciliare fiduciario, 218 (+22) in degenza ordinaria e area non critica e 12 in Terapia Intensiva (senza variazione rispetto al giorno precedente).

Ad oggi in Campania i cittadini vaccinati con la prima dose sono 3.593.197; di questi, 3.013.686 hanno ricevuto anche la seconda. In totale sono state effettuate 6.606.883 somministrazioni.