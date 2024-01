Aumenta di 20 centesimi il pedaggio sulla A3 Napoli-Salerno: mazzata per gli automobilisti Aumento di 20 centesimi sulla Napoli-Salerno: 2,30 euro a prescindere dai casello di entrata e uscita. Mazzata per auto e moto, salvo chi usa il telepedaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scatta l'aumento di 20 centesimi sull'autostrada A3 Napoli-Salerno: una mazzata improvvisa per gli utenti, tantissimi, dell'autostrada che collega il capoluogo di regione con la città della valle dell'Irno. Anche perché la tariffa è, da tempo, "unica" sull'intera tratta: e dunque, anche tra due caselli consecutivi, il prezzo è identico. Di fatto, se prima per andare da Napoli a Salerno o spostarsi tra caselli intermedi costava 2,10 euro, ora tocca pagare 2,30 euro. L'aumento è scattato dalla mezzanotte di ieri, giovedì 18 gennaio.

L'avviso apparso sul sito della società SPN

La società che gestisce della tratta, la SPN (Salerno-Pompei-Napoli), ha ottenuto la concessione nell'aprile 2022 per 25 anni. Ma l'aumento, enorme per chi paga al casello, non riguarderà chi utilizza il sistema di telepedaggio, dove invece viene applicato il calcolo in base ai chilometri di percorrenza e fino a un massimo di 2,10 euro sull'intera tratta. Ad esempio, chi non ha il telepedaggio, pagherà 2,30 euro a prescindere da quanti chilometri avrà percorso tra Napoli e Salerno. Viceversa, chi ne usufruisce pagherà solo 70 centesimi tra Barra e San Giorgio a Cremano (ovvero i primi due caselli dell'autostrada per chi proviene da Napoli in direzione Salerno). Se da Napoli si arriva a Portici, la tariffa sarà di 1,10 euro. E così via. L'intera tratta, da Napoli a Salerno, resterà invece a 2,10 euro, come fino a due giorni fa. Un sistema che da una parte "spinge" gli automobilisti verso il telepedaggio, ma che dall'altro è una mazzata per chi, invece, non lo utilizza per risparmiare sui costi dello stesso o perché non utilizza frequentemente la rete autostradale.

Questa la tabella delle nuove tariffe sull'A3 Napoli-Salerno a partire da ieri, giovedì 18 gennaio:

Le tariffe lungo l'A3 Napoli-Salerno per chi non usa il telepedaggio.