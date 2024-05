video suggerito

Omicidio Francesco Pio Maimone, in udienza si presenta solo uno dei 5 testimoni convocati Nell’ultima udienza del processo per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso sul Lungomare di Napoli il 20 marzo 2023, si è presentato soltanto uno dei cinque testi convocati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Francesco Pio Maimone, ucciso il 20 marzo a Mergellina

Continua il processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso con un colpo di pistola lo scorso 20 marzo 2023 sul Lungomare di Napoli; accusato del delitto, attualmente in carcere, è Francesco Pio Valda, 20 anni. E continuano anche le difficoltà. Nell'ultima udienza del processo, che si è tenuta ieri, mercoledì 8 maggio, davanti alla I Sezione della Corte d'Assise di Napoli, si è presentato soltanto uno dei cinque testimoni convocati. Problemi con i testimoni si erano già ravvisati durante il processo: troppi "non ricordo" e dichiarazioni fumose, che hanno indotto i giudici a secretare la lista dei testimoni per evitare condizionamenti.

Ieri, l'unica persona a testimoniare è stato il parente della titolare di uno degli chalet di Mergellina davanti ai quali si è consumato l'omicidio. Il testa ha riferito ai giudici di aver visto una persona maneggiare una pistola e di essersi chinato per paura; soltanto allora avrebbe udito gli spari. Due dei testimoni previsti, invece, hanno deciso di non presentarsi proprio in aula: nei loro confronti, il pubblico ministero ha deciso di disporre la convocazione coatta. La prossima udienza del processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone è prevista per il 14 maggio 2024.