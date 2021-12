Attenzione alle carte d’identità: i truffatori le falsificano per comprare oggetti costosi L’ultimo caso nel Casertano, dove un uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari: dopo aver falsificato la carta d’identità di uno sconosciuto, ignaro, aveva comprato elettrodomestici costosi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Bisogna fare sempre attenzione a divulgare i propri dati sensibili, anche quelli della propria carta d'identità, che i truffatori riescono a falsificare per stipulare finanziamenti e per comprare oggetti costosi. L'ultimo caso arriva da Vitulazio, nella provincia di Caserta, dove un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, per i reati di truffa, sostituzione di persona e fabbricazione di documenti falsi d'identità.

Le indagini di magistrati e militari dell'Arma hanno permesso di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza nei riguardi dell'arrestato: l'uomo avrebbe infatti falsificato la carta d'identità di un'altra persona, ignara vittima, appropriandosi anche di documentazione fiscale ad essa riconducibile. Il truffatore ha poi utilizzato tali documenti, fingendosi l'ignara vittima, per stipulare finanziamenti e acquistare costosi elettrodomestici.

L'arrestato indiziato anche per vari furti

L'uomo arrestato dai carabinieri, da quanto si apprende, è attualmente indiziato anche per vari furti consumatisi nell'ultimo periodo nel Casertano, oltre ad essere già stato condannato in passato per reati contro il patrimonio. I carabinieri sono arrivati a lui grazie a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale si sono imbattuti nella documentazione falsificata per mettere a segno la truffa. L'uomo è stato così arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari: nei suoi confronti, i carabinieri, come disposto dalla Procura di Napoli Nord, hanno provveduto anche a sequestrare i costosi elettrodomestici acquistati illecitamente, nonché la documentazione falsificata dell'ignara vittima.