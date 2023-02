Attacco hacker alla Federico II, “colpito solo il server trappola, ora tracceremo i pirati” Colpito il server “barattolo di miele”, usato come civetta per gli hacker. L’Università: “Nessun danno ai server strategici. Rafforzata la sicurezza informatica”

A cura di Pierluigi Frattasi

L'attacco hacker che ha colpito l'Italianelle scorse ore non ha risparmiato l'Università Federico II di Napoli. Ma i server strategici dell'ateneo fredericiano non sono stati toccati. L'unica macchina colpita, infatti, "è stato il server Honeypot (letteralmente, ‘barattolo di miele') – spiega la Federico II – il cui scopo è proprio quello di attirare gli attaccanti con il duplice fine, da un lato, di distrarne l'attenzione, dall'altro, di tracciarne le attività e studiarne i comportamenti".

Che cos'è il server "Barattolo di miele"

"Questa macchina – spiega ancora la Federico II – è stata analizzata con tecniche di cosiddetta "analisi dei file di log" per recuperare informazioni utili relative alle modalità di attacco". Il server Honeypot, infatti, è utilizzato per fini di studio da parte del gruppo di ricerca sulla Network Security dell'Università degli Studi Federico II.

"Nessun danno ai server strategici"

Dopo l'attacco hacker, i tecnici della Federico II hanno iniziato il monitoraggio dei server universitari. "Dalle verifiche effettuate già da sabato – spiegano – in seguito alla segnalazione degli accadimenti internazionali, non abbiamo evidenza di compromissioni dei siti istituzionali".

Leggi anche Al cinema a vedere i classici Disney gratis, parte il progetto comunale di Bacoli

"Qualche servizio d'Ateneo – aggiunge – può risultare ancora non raggiungibile ma ciò non è determinato da alcun attacco in quanto la causa è un fermo programmato da tempo proprio per sabato 4 febbraio, di cui tutti gli utenti federiciani avevano avuto notizia, legato a manutenzione sugli apparati elettrici a servizio della sala macchine ".

"Rafforzata la sicurezza informatica"

"Si è comunque provveduto – conclude l'Università – alla verifica dell'installazione della patch, per aumentare la sicurezza, su tutti i sistemi gestiti dal Centro di Ateneo per i Servizi Informativi – CSI, che sono peraltro protetti da firewall, dispositivo per connessioni in sicurezza, e su classi di indirizzo non raggiungibili dall'esterno".