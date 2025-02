video suggerito

Assenteismo nella Polizia Municipale di Vico Equense: avvisi di garanzia per 22 agenti Blitz nel Comando della Polizia Municipale di Vico Equense: a 22 agenti sono stati notificati avvisi di garanzia per reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolar modo assenteismo e uso indebito delle auto di servizio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio, militari della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno eseguito perquisizioni e sequestri all'interno degli uffici del Comando di Polizia Municipale di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli: nei confronti di 22 agenti sono stati notificati avvisi di garanzia per reati contro la Pubblica Amministrazione, riconducibili nella fattispecie ad episodi di assenteismo e uso indebito delle auto di servizio per fini privati. Il blitz di questa mattina negli uffici della Polizia Municipale di Vico Equense trae origine da un servizio di polizia ambientale per la prevenzione e la repressione di reati di natura urbanistica e paesaggistica risalente al mese di maggio 2023.

Nella fattispecie, i finanzieri della Stazione Navale di Napoli e quelli della compagnia di Castellammare di Stabia, hanno perquisito gli uffici della Polizia Municipale di Vico Equense e hanno acquisito copia delle timbrature, delle scritture di servizio e dei registri ufficiali del suddetto Comando e hanno posto sotto sequestro tre telefoni cellulari e la memoria di un computer appartenenti a personale della Polizia Municipale di Vico Equense.