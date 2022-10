Assalto armato a un supermercato: 4 banditi in fuga con il bottino nel Napoletano La rapina è andata in scena nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre, a Sant’Antimo, nella provincia di Napoli: i carabinieri sono sulle tracce dei banditi.

A cura di Valerio Papadia

In quattro hanno fatto irruzione in un supermercato, minacciando i dipendenti e mandando nel panico i clienti che in quel momento si trovavano all'interno: dopo aver ottenuto l'incasso della giornata, poi, i malviventi si sono dati alla fuga. La rapina è andata in scena nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre, al supermercato MD che sorge in corso Europa a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli. Da una prima ricostruzione, poco prima delle 19 di ieri, quattro malviventi, incappucciati e armati – uno di loro aveva un fucile, altri due delle pistole – hanno fatto irruzione nel supermercato e hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare l'incasso accumulato fino a quel momento: i banditi sono poi fuggiti con il bottino, non ancora quantificato. Sul posto, per le indagini, sono arrivati i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo, che sono ora sulle tracce dei 4 malviventi.

Uomo rapinato in centro a Napoli: muore poco dopo per un malore

Nel cuore di Napoli, sempre nella giornata di ieri, un uomo è morto dopo essere stato rapinato del borsello. La vicenda si è verificata in piazza Principe Umberto, quartiere Vasto, non molto lontano dalla Stazione Centrale di Napoli: qui, l'uomo ha subito la rapina del borsello. Ha poi raggiunto la moglie, distante poche centinaia di metri, ma proprio davanti alla donna, forse a causa dello spavento per la rapina appena subita, si è accasciato al suolo colto da un malore ed è purtroppo deceduto. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, di salvargli la vita.