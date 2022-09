Assalto al distributore di benzina a Ponticelli: titolare reagisce, rapinatori sparano Due rapinatori hanno assaltato una pompa di benzina a Ponticelli, Napoli Est; alla reazione del titolare hanno esploso dei colpi di pistola e sono scappati.

A cura di Nico Falco

Foto di archivio

Ha tentato di farsi consegnare l'incasso del distributore di benzina ma, quando uno dei titolari ha reagito, ha esploso diversi colpi di pistola in aria ed è scappato di corsa insieme al complice che lo aspettava a qualche metro. Cronaca dell'assalto al distributore di carburante avvenuto ieri sera a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli; le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti in seguito all'allarme lanciato dai proprietari.

Il raid nella serata di ieri, sabato 25 settembre, in una attività di via della Villa Romana. I militari del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia di Poggioreale sul posto hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli, sui quali sono in corso accertamento. Acquisite anche le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza, che potrebbero contenere informazioni utili per risalire all'identità dei responsabili. Stando a quanto riferito dalle vittime, i criminali erano in due, entrambi a volto coperto. Uno è rimasto a qualche metro mentre l'altro, arma in pugno, si è avvicinato a uno dei titolari e lo ha minacciato intimandogli di consegnare l'incasso.

L'uomo, però, ha reagito nonostante avesse una pistola puntata contro. A quel punto il criminale, che forse aveva creduto che non avrebbe trovato resistenze, ha sparato dei colpi di pistola e si è dato alla fuga insieme al complice; i proiettili sarebbero stati esplosi verso l'alto, non risultano feriti. I due sono scappati di corsa, ma non è escluso che avessero lasciato un mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze e che non lo avessero utilizzato per raggiungere il distributore per evitare che la targa venisse registrata dalle telecamere.