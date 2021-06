I dipendenti dell'Asl Napoli 2 impegnati nella campagna vaccinale potranno partecipare all'estrazione a sorte di 10 soggiorni gratuiti, mentre tutti i dipendenti del Sistema Sanitario Italiano avranno uno sconto del 20% per la stagione estiva. Una sorta di premio, che è stato annunciato sui social dall'Asl Napoli 2 e che è stato messo a disposizione dal gruppo Leonessa, tra i principali operatori turistici di Ischia, come ringraziamento per lo sforzo di medici, infermieri, oss e amministrativi nella campagna vaccinale anti Covid-19: in meno di sei mesi sono state somministrate circa 640mila dosi di vaccino.

Nei giorni scorsi il gruppo LeoHotels ha comunicato all'Asl Napoli 2 Nord la decisione di mettere a disposizione 10 soggiorni gratuiti presso l'hotel Continental Terme, ad Ischia, per il personale dell'Asl Napoli 2 Nord impegnato nelle attività di contrasto al Covid-19. L'omaggio, un soggiorno di due notti per due persone, con prima colazione inclusa, sarà fruibile in base alle disponibilità comunicate dalla direzione dell'hotel. Per partecipare all'estrazione è possibile candidarsi compilando un modulo entro il 17 giugno 2021, qui il post dell'Asl Napoli 2 Nord coi dettagli. Inoltre, il gruppo ha messo a disposizione uno sconto del 20% per tutti i dipendenti del servizio sanitario italiano, quindi a prescindere dalle Asl, su tutti i soggiorni per la stagione estiva presso lo stesso hotel, ad esclusione del periodo tra il 6 e il 22 agosto.

Il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore, nel ringraziare per l'iniziativa, ha ricordato l'impegno degli ultimi sei mesi del personale sanitario, che ha somministrato 640mila dosi "lavorando anche oltre dodici ore al giorno, non conoscendo la differenza tra i giorni feriali e i festivi e, in alcuni casi, allontanandosi dalla propria famiglia. Si tratta di un impegno eccezionale che il nostro personale ha assolto con estrema dedizione e professionalità, sapendo che si tratta di un lavoro indispensabile per garantire il futuro al nostro territorio".