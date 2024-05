video suggerito

Arrivano le Chiavi Michelin, l’equivalente delle Stelle per gli hotel di lusso: in Campania 17 strutture La Guida Michelin ha assegnato per la prima volta le Chiavi, equivalente delle Stelle ma per gli hotel. In Campania 17 strutture hanno ottenuto il riconoscimento: ben due hotel hanno raggiunto le Tre Chiavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non soltanto ristoranti gourmet. La Guida Michelin, per la prima volta, ha assegnato in vari Paesi del mondo, anche in Italia, le Chiavi, equivalente delle Stelle ma per gli hotel di lusso: in Campania sono ben 17 le strutture che hanno ottenuto questo riconoscimento; due hotel hanno ottenuto le Tre Chiavi Michelin, massimo riconoscimento della Guida per le strutture ricettive. All'appello mancano hotel premiati a Napoli, nel capoluogo, mentre invece, come c'era da aspettarsi, la maggior parte delle Chiavi sono concentrate nella Costiera Sorrentino-Amalfitana, dove sorgono la maggior parte degli alberghi di lusso in Campania.

Hotel Tre Chiavi Michelin in Campania

JK Place, Capri

Il San Pietro, Positano

Hotel Due Chiavi Michelin in Campania

Borgo Sant'Andrea, Amalfi

Hotel Santa Caterina, Amalfi

Capri Palace Jumeirah, Capri

Bellevue Syrene 1820, Sorrento

La Minervetta, Sorrento

Hotel Una Chiave Michelin in Campania

Capri Tiberio Palace, Capri

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, Ischia

Botania Relais & Spa, Ischia

Art Hotel Villa Fiorella, Massa Lubrense

Relais Blu, Massa Lubrense

Le Sirenuse, Positano

Casa Angelina, Praiano

Belmond Hotel Caruso, Ravello

Mediterraneo Sorrento, Sant'Agnello

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento