Arriva la prima neve in Campania: fiocca su Montevergine (Avellino) La prima neve è caduta nel pomeriggio di oggi nella zona di Montevergine, a Mercogliano, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Dopo tanta pioggia, è arrivata anche la neve in Campania: nel pomeriggio di oggi, domenica 28 novembre, i primi fiocchi sono caduti infatti nella zona di Montevergine, a Mercogliano, nella provincia di Avellino. La zona, in cui sorge anche l'omonimo e conosciutissimo santuario, è una delle prime che, ogni anno, ospita la neve in Campania, trovandosi a circa 1.400 metri sul livello del mare. Sulla pagina Facebook "Mt. Vergine Observatory" – associazione che si occupa di salvaguardare l'Osservatorio di Montevergine – è stato pubblicato un video in cui si mostrano i fiocchi di neve cadere copiosi sul parabrezza di un'automobile.

Meteo Campania, allerta meteo arancione lunedì 29 novembre

Intanto, prosegue su tutta la Campania l'ondata di maltempo che ha attanagliato la regione negli ultimi giorni. Anche per la giornata di domani, lunedì 29 novembre 2021, si prospetta ancora cattivo tempo: la Protezione Civile della Regione Campania ha difatti emanato un'allerta meteo di colore arancione valevole fino alle ore 18 di domani. Sono previsti forti temporali, raffiche di vento, con particolare riferimento ai rischi connessi alla criticità idrogeologica: le abbondanti precipitazioni, infatti, potrebbero provocare frane e fiumi di fango.

In virtù dei fenomeni meteorologici previsti per la giornata di domani, molti comuni della Campania hanno deciso di tenere le scuole chiuse per lunedì 29 novembre. Tra questi Ercolano, Volla e molti comuni dell'Isola di Ischia, nella provincia di Napoli, oppure Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore e Pagani nella provincia di Salerno.