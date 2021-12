Arriva a Napoli Vincent Message: lo scrittore francese presenta l’ultimo libro al Grenoble Arriva a Napoli lo scrittore francese Vincent Message che il 3 dicembre presenterà all’istituto francese di Napoli l’ultimo libro “Cora nella spirale”.

A cura di Redazione Napoli

Dopo l'incontro con Annie Ernaux, l'istituto francese di Napoli Grenoble porta in città un altro autore importante, Vincent Message che sempre per L'Orma Editore – editore italiano anche dell'autrice de "L'evento" e de "Gli anni" oltre che moltissima letteratura francese – è uscito con il libro "Cora nella spirale" che racconta la storia di "una donna dei nostri giorni" che si ritrova a dover affrontare la crisi scatenata dal fallimento della Lehman Brothers e il crollo di Wall Street con tutto ciò che comporta riadattarsi a un cambiamento del genere.

"Cora nella spirale", terzo libro dello scrittore, pubblicato in Francia nel 2019 per Seuil, è però il primo libro che Vincent Message ha pubblicato in Italia e per L'Orma. Parigino, classe 1983, Message è docente di letteratura comparata a Paris-VIII e co-direttore, dal 2013, di un master in scrittura creativa e a livello letterario si muove tra thriller e la distopia. Lo scrittore francese sarà protagonista di un incontro con il Professor Giuseppe Merlino, francesista, e il traduttore dell’opera, Nicolò Petruzzella che si terrà venerdì 3 dicembre a partire dalle 18 presso la sede dell'Istituto a Via Francesco Crispi 86.

Il libro di Message, quindi parte dal fallimento di Lehman Brothers e dal crollo di Wall Street che ha portato a un effetto domino anche nel resto del mondo, Francia compresa e, come si legge sul sito de L'Orma: