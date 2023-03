Arrestato, lascia l’auto in un cortile a Frattaminore: era piena di armi e droga La Polizia ha controllato un’auto abbandonata a Frattaminore, usata da un uomo arrestato per droga due settimane fa: era piena di stupefacenti e armi.

A cura di Nico Falco

Armi e droga rinvenute nell’automobile a Frattaminore

Quell'automobile era probabilmente ferma lì da un paio di settimane. Da quando, cioè, il proprietario era stato arrestato. Ed è proprio in quell'abitacolo che l'uomo teneva la sua scorta di armi e droga: due pistole, chili di marijuana, hashish e cocaina e anche l'occorrente per confezionare le dosi. Il nascondiglio è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Frattaminore, in provincia di Napoli.

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno ispezionato il veicolo, parcheggiato in via Trieste, nel cortile di un'abitazione. Nell'auto sono stati rinvenuti una pistola 357 Smith & Wesson e una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa e con cartuccia, un coltello lungo 20 cm, materiale per confezionare le dosi, numerose dosi già pronte con 570 grammi di cocaina e, 930 involucri con 1,4 chili di marijuana e 19 panetti di hashish per un peso totale di 1,9 chili.

Il veicolo è risultato essere in uso a un 28enne di Orta di Atella che era stato arrestato lo scorso 4 marzo. L'uomo era stato fermato in via Pezzullo, a Grumo Nevano, e nella sua automobile erano stati trovati oltre un chilo di hashish e 155 grammi di cocaina; in quella stessa operazione i poliziotti avevano controllato anche un 33enne di Frattaminore e nella sua abitazione di via Viggiano avevano trovato, nascosti in un congelatore non funzionante, 5 dosi di cocaina, 10 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino e due telefoni cellulari. I due erano stati arrestati e il 28enne era stato anche denunciato per guida senza patente e senza assicurazione.

I poliziotti hanno accertato che la droga sequestrata il 4 faceva parte della stessa partita di quella contenuta nel veicolo. Col ritrovamento dell'automobile piena di armi e stupefacenti è scattata una nuova denuncia per i due, per detenzione abusiva di armi, detenzione abusiva di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per ricettazione; degli stessi reati è accusato anche un 46enne di Frattamaggiore, che è risultato essere l'uomo a cui era stata affittata l'abitazione davanti alla quale era stato lasciato il veicolo.