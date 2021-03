È stato arrestato in Francia oggi Vincenzo Ciriello, considerato elemento di spicco del clan Mazzarella e inserito dal Ministero dell'Interno tra i latitanti più pericolosi (ex lista dei 100 latitanti più pericolosi). Ciriello, detto "o' zullus", 60 anni, è stato catturato ad Avignone, grazie a una operazione della Brigata Nazionale Ricerca Fuggitivi francese, su input dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli. I militari dell'Arma partenopei hanno dato infatti preziose indicazioni sulla localizzazione di Vincenzo Ciriello, grazie a una complessa indagine coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli. Ciriello è stato portato in carcere in Francia, in attesa del provvedimento di estradizione in Italia.