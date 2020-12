La Polizia di Stato ha arrestato Antonio Di Martino, 40 anni, ricercato dal 2018 per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo, in fuga da quasi due anni, è stato scovato dagli agenti a Gragnano, durante una lunga indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Si nascondeva non troppo distante dalla sua abitazione e dal centro di quello che, per gli inquirenti, è il cuore dei suoi affari: è considerato a capo del gruppo criminale, con vertice anche il fratello Fabio Di Martino, che controlla i traffici illeciti a Gragnano e a Pimonte, in provincia di Napoli.

Antonio Di Martino riuscì a sfuggire a un blitz nel dicembre 2018, due anni fa, quando finirono in manette diversi boss della camorra dei Monti Lattari, e da allora si era dato alla latitanza. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa a suo carico nello scorso giugno, poi annullata dal Tribunale del Riesame in seguito all'istanza presentata dall'avvocato. Per gli inquirenti il 40enne è una figura di spicco del panorama camorristico locale: figlio del boss Leonardo Di Martino ‘o Lione, sarebbe a capo insieme al fratello del gruppo che porta il suo nome, con base a Gragnano, e avrebbe stretto un'alleanza con i D'Alessandro di Scanzano (frazione di Castellammare di Stabia) per la fornitura di marijuana.

La zona è quella dei Monti Lattari, la Giamaica d'Italia: è tra queste montagne che, in numerose operazioni, le forze dell'ordine hanno trovato sconfinate piantagioni di marijuana, luogo di produzione di quintali di "erba" che poi viene venduta a diverse organizzazioni criminali, tra cui i clan della camorra campana.