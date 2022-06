Arrestato da Coin al Vomero con una busta schermata: aveva rubato occhiali per mille euro Un 21enne è stato arrestato da Coin, al Vomero, zona collinare di Napoli: aveva rubato tre paia di occhiali usando una busta schermata per eludere l’antitaccheggio.

A cura di Nico Falco

La busta "schermata" sequestrata dai carabinieri

Aveva preso tre paia di occhiali tra quelli esposti alla Coin di via Scarlatti, valore complessivo di circa mille euro, li aveva infilati nella busta e e si era avviato arrivato alle casse, sicuro che avrebbe superato i dispositivi anti taccheggio: aveva uno shopper "modificato", con una pellicola metallica tra gli strati che avrebbero dovuto schermare il contenuto. Il tentativo però non è andato a buon fine: i vigilanti lo hanno bloccato all'uscita, consegnandolo poi ai carabinieri.

In manette un 21enne di nazionalità georgiana, che ora dovrà rispondere di furto aggravato. Gli addetti alla vigilanza avevano però notato quel ragazzo, che anche nei giorni precedenti era stato visto più volte nel negozio del Vomero, nella zona collinare di Napoli, e ad attirare l'attenzione probabilmente era stata proprio la busta che aveva tra le mani. Apparentemente si trattava di un normale shopper, di quelli in carta con i manici di corda. Lo hanno tenuto d'occhio e lo hanno fermato per un controllo mentre cercava di guadagnare l'uscita.

I vigilanti hanno così trovato la refurtiva e scoperto la modifica della busta. Lo stratagemma, in effetti, aveva anche funzionato: nonostante le tre paia di occhiali avessero l'antitaccheggio, i sistemi di sicurezza alle casse non avevano dato l'allarme perché quella pellicola metallica aveva "schermato" il contenuto, impedendo che il segnale arrivasse ai dispositivi. Il 21enne è stato trattenuto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e consegnato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli; gli è stata contestata anche la premeditazione e l'utilizzo della busta modificata per commettere il furto.