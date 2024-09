video suggerito

Armato di pistola rapina un bar tabaccheria e poi scappa: paura nel Napoletano Una rapina a mano armata in un bar tabaccheria del Napoletano. Le immagini di videosorveglianza diffuse dal deputato Borrelli: "Escalation di criminalità"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una rapina pistola in pugno all'interno di un bar-tabaccheria del Napoletano: le immagini sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, sui propri canali social. Dalle immagini, si vede un uomo incappucciato che, armato di pistola, fa irruzione in un bar, minaccia presenti e dipendenti e poi arraffa i soldi dalla cassa prima di fuggire. Non ci sono stati feriti, ma tanta paura tra dipendenti ed avventori del locale, che si trova, spiega Borrelli, nei pressi dell’imbocco autostradale dei paesi vesuviani. Lo stesso Borrelli ha poi denunciato una tentata rapina che sarebbe avvenuta all'uscita del Centro Direzionale, dove un furgone avrebbe affiancato una Smart con un giovane, a sua volta incappucciato, che ha tentato di rapinare un automobilista, con la vittima che però è riuscito a fuggire.

"C'è una escalation di violenza e criminalità senza fine", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, dopo aver diffuso su internet il video della rapina al bar, "ormai i delinquenti non hanno più paura di nulla, commettono furti e rapine a qualsiasi ora del giorno, convinti di passarla liscia. C’è un senso di impunità dilagante che fa crede a questi soggetti di poter fare ciò che vogliono. Non può e non deve essere così. Attraverso le immagini si risalga agli autori di queste rapine", aggiunge ancora Borrelli, "Chi pensa di poter trasformare le nostre città in un far west senza regole dovrà fare i conti con la legge. Servono pene certe e severe se vogliamo davvero interrompere questo vortice di criminalità che sta affossando la nostra Napoli".