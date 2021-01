Un malore nella notte è stato fatale per un bambino di soli otto anni ad Arienzo, nel Casertano. Antonio Cioffo è stato colto da quella che sembrerebbe una crisi respiratoria: portato di corsa in ospedale al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, il piccolo era già in condizioni disperate ed i medici non sono riusciti a salvarlo. Disposto il sequestro della salma e gli esami autoptici: si cercherà di capire le esatte cause della morte, e non è esclusa a priori la possibilità che il giovane fosse affetto da coronavirus, di cui presentava alcuni sintomi. Autorità giudiziaria al lavoro, ma solo dopo l'autopsia sul suo corpo si potranno fare ipotesi certe. Sconvolta intanto l'intera comunità di Arienzo.

"Questa mattina, Arienzo si sveglia con una notizia che lascia sgomenta e addolorata l'intera comunità", ha detto il sindaco Giuseppe Guida, "l'Amministrazione partecipa, con profonda commozione, al dolore della collettività e si stringe intorno ai familiari del piccolo Antonio, scomparso prematuramente, stanotte, per un improvviso malore". Anche il sindaco della vicina San Felice a Cancello ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Esprimiamo la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze per il gravissimo lutto che ha colpito le comunità della Valle di Suessola", ha commentato il sindaco Giovanni Ferrara, "è venuto a mancare stanotte il piccolo Antonio Cioffi, originario di Arienzo. Un alunno della nostra terra che frequentava la classe seconda del plesso Don Milani, dell'Istituto Comprensivo Francesco Gesué. Una preghiera per questa piccola anima volata in cielo troppo presto". E lo stesso istituto, con un lungo post su Facebook, ha voluto ricordare il piccolo Antonio: