Appuntamento "chiarificatore" nel bar, poi pestato dal branco con mazze e taser La Polizia ha arrestato 6 persone, riconducibili al gruppo Della Volpe, legato ai Casalesi: avrebbero picchiato un uomo a Lusciano (Caserta) a luglio scorso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sarebbe stato convocato in un bar di Lusciano (Caserta) per un incontro "chiarificatore", per risolvere una precedente discussione, ma quell'invito si sarebbe rivelato una trappola: lo avrebbero bloccato in sei e lo avrebbero pestato con mazze, tirapugni e anche un taser. Vicenda che risale al luglio scorso e che ha portato all'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli ed eseguita oggi dalla Squadra Mobile di Caserta e dagli agenti del commissariato di Aversa, al termine delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

In manette sono finite sei persone, ritenute legate al gruppo Della Volpe, compagine criminale che, per gli inquirenti, sarebbe attiva nel territorio di Lusciano e sarebbe vicina alla fazione Bidognetti del cartello dei Casalesi. Sulla matrice dell'episodio sono ancora in corso indagini, ma è verosimile che i motivi del pestaggio siano da inquadrare in dissidi riconducibili a contesti criminali.

Le indagini erano state avviate dalla polizia giudiziaria del commissariato di Aversa che, lo scorso 8 luglio 2024, era venuta a conoscenza del pestaggio. La vittima, avevano ricostruito gli agenti, era stata convocata in un bar di Lusciano da un noto pregiudicato del posto col pretesto di un chiarimento davanti ad un caffè. Era stata poi però portata in una strada nei paraggi e lì c'era stata l'aggressione. Prima da parte di quelli che erano presenti all'appuntamento, poi si erano uniti gli altri. L'uomo, mentre veniva tenuto fermo, era stato picchiato con mazze, tirapugni ed uno storditore elettrico e poi era stato lasciato a terra gravemente ferito.