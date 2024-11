video suggerito

Appalti e favori in cambio di voti per le Regionali, chiesto rinvio a giudizio per ex sindaco e fratello Il pm di Avellino ha chiesto i rinvii a giudizio per gli indagati nell'inchiesta sul Comune di Pratola Serra (Avellino); tra i 14 capi di accusa ci sono corruzione, turbativa d'asta e brogli elettorali.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il prossimo 28 gennaio compariranno davanti al gip gli indagati nell'inchiesta sul Comune di Pratola Serra: il pm del Tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis, ha chiesto i rinvio a giudizio per 14 capi di accusa, tra cui corruzione, turbativa d'asta e brogli elettorali. Tra gli indagati figurano Antonio Aufiero e suo fratello Emanuele Aufiero, che all'epoca erano, rispettivamente, Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco del comune dell'Avellinese. Per gli inquirenti gli illeciti sarebbero stati commessi anche per favorire la candidatura alle elezioni Regionali del settembre 2020 di Antonio Aufiero.

In particolare, l'ex presidente del consiglio comunale avrebbe promesso posi di lavoro, incarichi e favori in cambio di voti. Lo stesso indagato, insieme al fratello, ed Angelo Capone, vicesindaco all'epoca dei fatti, sono accusati di avere accettato le promesse di denaro da parte di imprenditori in cambio dell'aggiudicazione degli appalti aggirando le normali procedure. Emanuele Aufiero, la ex responsabile del settore tecnico Simona Silano e l'ex vicesindaco Capone sono accusati, infine, di turbativa d'asta in merito ad una gara d'appalto per l'illuminazione pubblica che sarebbe stata manipolata.

Alle urne Antonio Aufiero (detto Tonino) aveva ottenuto 3.059 preferenze e non era stato eletto. Gli sviluppi dell'inchiesta avevano portato, nell'ottobre 2023, allo scioglimento del Comune per infiltrazioni criminali con decreto del Consiglio dei Ministri. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalle Procure di Napoli e Avellino, sono stati notificati a giugno dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.