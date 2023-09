Anna, non vedente, derubata del portafogli a Pianura: “Sconvolta da un gesto così meschino” Ragazza non vedente scrive a Fanpage.it raccontando la sua disavventura a Pianura: “È successo nella zona in cui mi conoscono tutti, gesto meschino”.

Anna è una ragazza di Pianura, periferia Occidentale di Napoli. È non vedente; nonostante questa città non sia per nulla a misura di disabili, viste le tantissime piccole e grandi inciviltà e i tanti ostacoli sulle strade e sui marciapiedi, Anna riesce comunque a sbrigare molte faccende ogni giorno fuori casa, dalla spesa a varie commissioni che si rendono necessarie.

Contatta Fanpage.it per raccontare di una disavventura che l'ha, come dire, «avvilita»: le hanno rubato il portafogli coi soldi, le carte e i documenti. È lei stessa a spiegare com'è andata:

Ero a pochi metri da casa, nei pressi della scuola Le Villette (è una scuola per l'infanzia in via Aruta a Pianura, ndr.) quando mi è stato rubato il portafoglio. Ho avuto per un attimo la borsa aperta ed ero al telefono, ho sentito l'odore intenso di una persona avvicinarsi e basta. Quando sono andata a fare la spesa, al momento di pagare, mi sono resa conto che non avevo più il portafogli. Ringrazio il ladro ironicamente per il bel regalo che mi ha fatto.

Il dispiacere della ragazza non è soltanto per i soldi sottratti e per la necessità ora di dover fare denunce per chiedere il rinnovo di documenti di riconoscimento e carte bancarie. È – spiega – perché si sente insicura in un posto in cui la conoscono tutti. E conclude: