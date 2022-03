Oggi i funerali di Anna Borsa, uccisa dall’ex fidanzato a Pontecagnano Oggi a Salerno i funerali di Anna Borsa, la 30enne del quartiere Mariconda uccisa dall’ex, Alfredo Erra, a Pontecagnano Faiano, nel salone da parrucchiere dove lavorava.

A cura di Nico Falco

La bara bianca posta davanti all'altare, all'esterno della chiesa fiori e striscioni con le fotografie, il luogo dell'omicidio trasformato in un piccolo santuario con candele, fotografie e messaggi d'addio. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Anna Borsa, la 30enne uccisa dall'ex il 1 marzo scorso a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. I funerali sono cominciati alle 11:30 nella chiesa della Madonna del Rosario di Pompei, a Mariconda, quartiere di Salerno di cui era originaria la ragazza. In prima fila, distrutta dal dolore, la famiglia di Anna. Alla funzione è presente l presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed è stato esposto lo stendardo del Comune di Pontecagnano Faiano.

A Salerno i funerali di Anna Borsa, uccisa dall'ex

Questa mattina in molti si sono riuniti nella chiesa del quartiere Mariconda, tra amici, conoscenti e anche semplici cittadini che hanno voluto manifestare il proprio cordoglio per una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Davanti alla chiesa sono stati apposti striscioni con le fotografie. "Anna vive", si legge in uno di questi, fissato ai cancelli. Il Comune di Pontecagnano Faiano aveva annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Manifestazioni di vicinanza e dolore anche in via Tevere, davanti al salone da parrucchiere dove la 30enne è stata ammazzata: l'attività è stata sequestrata per le indagini, davanti alla saracinesca chiusa sono stati sistemati candele, fotografie e mazzi di fiori. Sulla sinistra, il disegno di una bambina: un arcobaleno colorato e Anna con un vestito verde.

Anna Borsa e Alfredo Erra.

Anna Borsa uccisa dall'ex a Pontecagnano Faiano

Il 1 marzo Alfredo Erra, imprenditore agricolo di 40 anni, si è presentato nel salone da parrucchiere. Con Anna aveva avuto una relazione durata diversi anni e interrotta alcuni mesi fa, da quando si erano lasciati aveva preso a tormentarla, sia di persona, sia con messaggi e imprecazioni sul proprio profilo Facebook. Anna, però, non aveva mai voluto denunciarlo: alle pressioni del padre Ettore e delle amiche aveva sempre risposto che non voleva rovinargli la vita.

Quella mattina Erra ha avvicinato la ragazza con una scusa, le ha detto che avrebbe lasciato Salerno. Poi, però, all'improvviso, ha tirato fuori una pistola. Tre colpi, al viso. Anna è morta sul colpo. Subito dopo si è rivolto l'arma contro e ha sparato. La pallottola, piccolo calibro, si è fermata nella calotta calibra. Il titolare dell'attività, credendo che fosse morto anche lui, è uscito dal negozio per poi rientrare pochi istanti dopo con Alessandro Caccavale, l'attuale compagno di Anna, che aveva sentito il rumore degli spari. Erra, da terra, ha esploso altri tre colpi, ferendo il ragazzo al torace, ed è scappato.

Braccato dai carabinieri che avevano immediatamente organizzato una caccia all'uomo, Erra è stato rintracciato poche ore dopo da una pattuglia della Polizia Stradale in un'area di servizio sull'autostrada, nel Salernitano. Sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio, ieri è stato disposto il trasferimento dal reparto detenuti dell'ospedale al carcere. Caccavale, con un'arteria recisa e un polmone danneggiato, è stato operato d'urgenza e ieri è stato trasferito dalla Rianimazione al reparto, non è in pericolo di vita.