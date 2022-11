Angela Celentano oggi: notizie sulla bimba scomparsa

Angela Celentano, “la ragazza del Sudamerica farà il test del Dna”: parla l’avvocato della famiglia La ragazza sudamericana “molto somigliante” con una delle sorelle di Angela Celentano sarà in Europa nelle prossime settimane: si proverà con l’esame del Dna.

Come sarebbe Angela Celentano oggi (elaborazione grafica di Missing Angels)

La ragazza sudamericana che "somiglia molto" alle sorelle di Angela Celentano, "farà il test del Dna". Lo ha spiegato l'avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, intervenuto a Mattino Cinque. Si riaccendono, dunque, i riflettori su una vicenda che ormai dal 10 agosto del 1996 non trova una risposta certa. Quel che è sicuro è solo che da quella domenica sul Monte Faito di Angela Celentano non si sa più nulla, nonostante tante ipotesi e tante piste che poi si sono rivelate sempre errate.

"Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell'occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna", ha spiegato l'avvocato Ferrandino, che non ha detto per ovvi motivi di privacy in quale paese europeo arriverà la ragazza, ma ha ribadito che "abbiamo ricevuto diverse foto della ragazza sudamericana e la madre di Angela ha notato diversi dettagli e somiglianze impressionanti tra la giovane e una delle sorelle di Angela in particolare". Tuttavia, Ferrandino ha ribadito che "non vogliamo illuderci", ribadendo che attenderà l'esame del Dna, che avverrà "nelle prossime settimane".

Questo perché la giovane non sarebbe facile da avvicinare "ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa, ed esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente". Tuttavia, attraverso un'autorità europea nello stesso campo della giovane, è stato organizzato un incontro di lavoro che potrebbe permettere di ottenere il Dna della giovane.