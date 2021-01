Non accenna a ridursi lo sciame sismico in corso da giorni nella zona flegrea, dove anche oggi è stata registrata una scossa di magnitudo 1 della scala Ritcher ad una profondità di 860 metri, con epicentro a Napoli in zona Bagnoli-Fuorigrotta, tra l'area della Solfatara e la zona di Pisciarelli, quindi quasi al limite dell'area di Pozzuoli. La scossa, lieve per entità ma distintamente avvertita sul territorio, stata registrata alle 11,26 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ed è stata segnalata da buona parte dei residenti della zona di Pozzuoli alta e dell'area di Agnano. L'evento principale è stato preceduto e seguito nell'arco di circa 10 minuti da altri cinque movimenti di intensità inferiore.

Proprio oggi, 12 gennaio, è stato pubblicato il bollettino settimanale dell’Ingv sull’attività sismica nei Campi Flegrei. In riferimento all’ultima settimana, quella dal 4 al 10 gennaio 2021, sono stati registrati nell’area della caldera del supervulcano 74 terremoti di magnitudo compresa tra 1.1. e 1.8 della scala Richter.