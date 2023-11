Ancora maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alla mattina di giovedì 2 novembre La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo gialla valevole fino alle ore 6 di domani, giovedì 2 novembre: previsti temporali.

A cura di Redazione Meteo

Non si placa l'ondata di maltempo che, negli ultimi giorni, ha investito la Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti emanato un'allerta meteo gialla valevole a partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 1 novembre, fino alle ore 6 di domani, giovedì 2 novembre; l'allerta è valida su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per la Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e per la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Nell'arco di tempo indicato dal bollettino della Protezione Civile sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, in alcune zone, potrebbero essere anche molto intense.

Molta attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico e ai fenomeni connessi ad esso: potrebbero infatti verificarsi allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acqua meteoriche, caduta massi e frane. A questo proposito, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.