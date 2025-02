video suggerito

Ancora maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo prorogata anche sabato 15 febbraio Prorogata di 24 ore l’allerta meteo gialla tuttora in vigore a Napoli e in Campania: su tutto il territorio regionale sono previste precipitazioni per tutta la giornata di sabato 15 febbraio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Insiste la perturbazione che ha investito in queste ore Napoli e la Campania facendo ritornare il maltempo sulla regione: l'allerta meteo di colore gialla, tuttora in vigore e inizialmente prevista fino alla mattinata di domani, sabato 15 febbraio, è stata prorogata di 24 ore, fino alle ore 8 di domenica 16 febbraio. Mentre inizialmente l'allerta era prevista su tutto il territorio, eccezion fatta per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), la nuova allerta meteo, che parte alle ore 20 di questa sera, è stata estesa anche a queste zone, dunque all'intero territorio regionale. Per la giornata di domani, dunque, sono previste precipitazioni, che potranno essere anche intense.

Tra i principali rischi connessi ai fenomeni meteorologici previsti, potrebbero verificarsi: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania ricorda ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile, atti a prevenire, mitigare o contrastare i fenomeni meteorologici attesi, nonché di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa.