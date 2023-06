Anche oggi è allerta meteo in Campania: dalle 14 alle 21 del 13 giugno Ancora allerta meteo in Campania dalle ore 14 alle 21. Alto rischio di bombe d’acqua.

A cura di Redazione Meteo

Anche oggi in Campania è allerta meteo: criticità gialla per temporali valida dalle 14 alle 21 di oggi, martedì 13 giugno, su tutta la Campania. Saranno possibili precipitazioni improvvise e intense con rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i temporali potrebbero avere una particolare intensità e dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico.n Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Nei giorni scorsi nell'entroterra napoletano e casertano vere e proprie bombe d'acqua hanno causato numerosi allagamenti ai piani bassi e nelle sedi stradali di alcuni piccoli centri.

Il bollettino meteo in tal senso è molto chiaro: