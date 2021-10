Anche Napoli tra le tappe della crociera intorno al mondo di Royal Caribbean che dura 9 mesi Si chiama “Ultimate World Cruise”, ovvero la crociera intorno al mondo definitiva, quella organizzata da Royal Caribbean dal dicembre del 2023 fino al settembre del 2024. Si parte da Miami a bordo della mega nave Serenade of the Seas per ritornare, 274 giorni dopo, proprio nella città della Florida. Tra le tappe, a giugno 2024, anche Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immaginatevi una città – prendiamo ad esempio Ravello, perla della Costiera Amalfitana che conta 2.490 abitanti – galleggiare sull'acqua. Ecco, questa è l'istantanea che deve richiamare alla mente la mega nave Serenade of the Seas, che a bordo può ospitare 2.500 passeggeri e che nel 2023 sarà la protagonista della "Ultimate World Cruise", la crociera definitiva intorno al mondo, con la quale Royal Caribbean si prepara ad infrangere ogni record di durata di una crociera. Sì, perché si parte il 10 dicembre 2023 da Miami e si ritorna, ancora nella città della Florida, il 10 settembre 2024. Nove mesi, 274 gironi intorno al mondo: nel mezzo, 150 destinazioni, tra le quali ci sarà anche Napoli. La crociera intorno al mondo più lunga della storia, infatti, farà tappa nel capoluogo campano il 30 giugno 2024: i passeggeri, dunque, potranno visitare le bellezze della città prima di ripartire per la loro personalissima versione, riveduta e corretta, de "Il giro del mondo in 80 giorni".

Le tappe della crociera più lunga del mondo

La "Ultimate World Cruise" sarà suddivisa in quattro "expedition", ovvero quattro macro tappe in base all'area geografica visitata. La partenza da Miami il 10 dicembre 2023 porterà i viaggiatori negli Stati Uniti e delle Americhe, con l'arrivo previsto a Los Angeles passando per il Messico e tutto il Sud America. La seconda "expedition" porterà i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del Pacifico e dell'Asia, da Los Angeles a Dubai. La terza macro tappa, invece, riguarderà i tesori del Medio Oriente e le meraviglie del Mediterraneo, da Dubai a Barcellona. In questa parte del viaggio la Serenade of the Seas arriverà a Napoli: le altre città italiane toccate dalla crociera saranno Roma, Bari, Trieste, Venezia, Firenze, Portofino e Catania. Infine, quarta macro tappa del viaggio quelle che riguarderà le capitali della cultura, con mete in quasi tutta Europa, prima di fare ritorno negli Stati Uniti.