video suggerito

Almaviva, a rischio licenziamento 44 lavoratori in Campania: il 30 dicembre finisce la cig Venerdì 20 dicembre i sindacati in Regione per la vertenza Almaviva: a Napoli rischiano il licenziamento in 44, il 30 dicembre finisce la cassa integrazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Uilcom Campania

Mancano meno di due settimane alla fine della cassa integrazione per i lavoratori Almaviva: 44 persone soltanto a Napoli (e circa 500 in tutta Italia), che il 30 dicembre rischiano di chiudere l'anno con il licenziamento. Venerdì 20 dicembre, i sindacati incontreranno l'assessore al lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, per chiedere "un immediato intervento per scongiurare i licenziamenti", si legge in una nota della Uilcom-Uil.

Il sindacato chiederà anche un tavolo di confronto con Almaviva per la ricollocazione dei lavoratori all’interno dell’azienda, che è stata la più grande azienda italiana di call center, con numerose commesse con enti pubblici e privati. "Siamo fiduciosi che la Regione Campania saprà dimostrare la sua vicinanza ai lavoratori: 44 famiglie aspettano risposte concrete e immediate. Non c’è più tempo da perdere", ha spiegato Massimo Taglialatela, segretario generale della Uilcom-Uil in Campania. Le casse integrazioni dei lavoratori scadranno il 30 dicembre, e lo spettro del licenziamento incombe: venerdì 20 dicembre, i lavoratori sperano in risposte concrete. Anche la Slc Cgil Napoli Campania ha sottolineato che sia "impensabile una trattativa che salvi alcuni lavoratori e ne licenzi altri", aggiungendo in una nota che "ci spenderemo con convinzione, così come facemmo anni fa, perché questa vertenza non si trasformi in un bagno di sangue, e vigileremo su chi voglia trovare sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici chiuse di comodo", conclude ancora il sindacato. In questi giorni, anche i lavoratori Almaviva di altre città d'Italia, per un totale di 500 lavoratori, si sta mobilitando per la vertenza sindacale.