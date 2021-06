Premiati i 76 studenti migliori dell'Università Federico II di Napoli, che si sono aggiudicati il titolo di "meritevoli", perché hanno ottenuto i migliori risultati nella loro carriera accademica secondo una serie di ranking. Il contest premia i migliori studenti di ciascuno dei 26 Dipartimenti dell'Ateneo Fredericiano. La cerimonia si è tenuta sabato 5 giugno 2021, presieduta dal Rettore Matteo Lorito e dai presidenti delle Scuole dell'Ateneo Giuseppe Cringoli, Antonio Moccia e Maria Triassi e del vicepresidente Angelo Abignente, nell'ambito delle celebrazioni per i 797 anni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In rappresentanza dei 76 premiati, una delegazione di 6 studenti che ha partecipato in presenza all'evento, nel rispetto delle normative anti-Covid19.

Il contest per selezionare i migliori studenti

Il premio viene assegnato agli studenti meritevoli iscritti alla Federico II, in base ad una serie di requisiti: non aver cambiato corsi di laurea(eccetto il primo anno), non aver fatto trasferimenti, non aver abbandonato gli studi. Dal database di Ateneo vengono estratti tutti gli studenti (triennali, magistrali e a ciclo unico) con le carriere aggiornate al 31 ottobre dell’anno precedente e vengono selezionati per numero di crediti sostenuti sui crediti previsti dall’anno di corso, crediti aggiuntivi acquisiti, per voto (media aritmetica e media ponderata)e numero di lodi conseguite al fine di avere nell’elenco dei premiandi studenti appartenenti a tutti i 26 Dipartimenti per premiarne almeno uno per Dipartimento.

I requisiti per vincere la competizione

Normalmente sono premiati gli studenti che hanno crediti sostenuti/crediti dovuti compresi tra 98 e 100% e media non inferiore a 27/30. La numerosità dei premi per Dipartimento dipende dalla numerosità degli immatricolati dell’anno e va da un minimo di uno a un massimo di tre (questo anno rispettivamente due e sei). Una volta ordinati gli studenti, secondo i parametri indicati, raggruppati per Dipartimento la Commissione scorre la graduatoria per cercare, ove possibile, di premiare studenti appartenenti a corsi di laurea diversi. La Commissione verifica che non vi siano studenti già premiati negli anni precedenti. Nel caso di posizioni ex-aequo si procede a sorteggio.

Di seguito i nomi di tutti gli studenti premiati, pubblicato sul sito dell'Università Federico II di Napoli: