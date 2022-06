All’ospedale Santobono di Napoli arrivano i supereroi per portare un sorriso ai bimbi malati All’ospedale pediatrico Santobono arrivano i supereroi per portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati: tanto entusiasmo tra i bambini dalle finestre.

Arrivano i supereroi all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli: un piccolo sorriso per i bambini ricoverati all'interno del nosocomio partenopeo. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Santobono Pausilipon assieme alla SEA, Super Eroi Acrobatici, ha riscontrato un grande successo tra i bambini, che hanno potuto vedere Batman, Wonder Woman e tanti altri supereroi di cartoni e fumetti calarsi dai tetti dell'ospedale.

Ancora preclusi i contatti diretti: per ora i saluti e gli incontri avvengono ancora attraverso un vetro. Ma la speranza è che presto possano riabbracciarli anche di persona. Oltre ai Supereroi della Sea, presenti anche i motociclisti Harley della Partenope Free Chapter Napoli, che sono arrivati per donare il sangue, e i ragazzi di Partenope Dona, che hanno portato regali per i più piccoli. Visibilmente entusiasti i piccoli degenti dell'ospedale, che per qualche ora si sono lasciati tutti i loro problemi alle spalle riacquistando quella felicità e gioia che è tipica dei bambini.

Così l'ospedale Santobono Pausilipon ha commentato in una nota il sabato speciale trascorso dai suoi piccoli pazienti, entusiasti di aver potuto trascorrere un po' di tempo con i propri supereroi e beniamini:

