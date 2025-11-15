All’ospedale Moscati di Avellino una giornata per i nati prematuri in Terapia Intensiva Neonatale

L’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino

Una giornata dedicata ai nati prematuri nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Unità Operativa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giuseppe Moscati di Avellino: resterà aperto per tutta la giornata, 24 ore su 24, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre, e dunque lunedì. L'evento si terrà alle ore 16, nell'Aula Magna al primo piano, nel Settore B, dove si presenteranno anche due nuovi percorsi di Neonatologia.

Il primo è il progetto di musicoterapia, realizzato con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, durante la cui presentazione ci sarà la condivisione dei primi risultati della fase sperimentale dedicata ai neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale; il secondo invece sarà la presentazione le nuove modalità organizzative che permetteranno ai genitori di accedere liberamente in reparto h24, con una spiegazione delle motivazioni cliniche, psicologiche e relazionali alla base di questa scelta. Il pomeriggio si concluderà con un piccolo buffet e con una sorpresa dedicata ai più piccoli, per celebrare insieme la forza e il percorso dei bambini nati prematuri. "La prematurità non è solo una sfida clinica, ma anche emotiva", ha spiegato il Direttore dell’Unità operativa Neonatologia e Tin, il dottor Sabino Moschella, "ma anche favorire il contatto continuo tra genitori e neonati che, insieme a progetti come la musicoterapia, migliorano la stabilità del bambino, riducono lo stress e rendono i genitori parte attiva del percorso di cura", ha spiegato ancora il direttore dell'unità operativa.