Allerta vento forte in Campania: a Napoli crolla un albero, navi e traghetti a singhiozzo per le isole Il vento soffia a quasi 30 chilometri orari oggi in Campania. Danni e disagi maggiori si registrano a Napoli, ma anche in provincia.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è allerta meteo, in tutta la Campania, fino alle 21 di oggi, sabato 16 dicembre: fino a quell'ora è previsto, infatti, vento forte e mare agitato. Tanti disagi, e anche qualche danno, soprattutto a Napoli, dove da questa mattina il vento soffia a quasi 30 chilometri all'ora: a causa delle raffiche, ad esempio, al Vomero, quartiere collinare della città, è crollato un albero, fortunatamente senza far registrare danni a persone o cose.

Disagi anche per quanto riguarda gli spostamenti marittimi, a causa non solo del forte vento, ma anche del conseguente mare agitato. Le maggiori difficoltà si sono registrate sulla tratta Napoli-Capri e viceversa, sulla quale sono state cancellate corse sia per quanto riguarda le navi lente che quelle veloci. Cancellati completamente, invece, i collegamenti veloci tra Castellammare di Stabia e Sorrento.

Anche in provincia di Napoli il maltempo ha creato più di qualche inconveniente. A Brusciano, ad esempio, è stato rinviato lo spettacolo previsto nell'ambito degli eventi natalizi in città, come comunicato dal sindaco Giacomo Romano: "La condizione ventosa non consente pertanto di svolgere la serata in sicurezza, impossibile per i trampolieri ed ì magia fuoco procedere con l’esibizione ed i nostri bimbi sarebbero esposto a venti e temperature troppo rigide! Pertanto l’evento previsto per stasera è rinviato a data da destinarsi".

Leggi anche Allerta meteo in Campania, forti raffiche di vento venerdì 17 novembre

A Marigliano, invece, il sindaco Beppe Jossa ha invitato la cittadinanza alla prudenza: "In considerazione dell’allerta meteo per vento forte diramata dalla protezione civile regionale invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ed a limitare le attività all’aperto" ha scritto il primo cittadino.