Allerta meteo per forte vento a Procida, scontro tra due traghetti nel porto A causa del forte vento che sta spirando oggi su tutta la Campania – la Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo – questa mattina nel porto di Procida due traghetti si sono scontrati. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha creato alcuni disagi nei collegamenti tra l’isola e la terraferma.

A cura di Redazione Meteo

Da questa notte un forte vento sta spirando su tutta la Campania, come anticipato nell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale che resterà in vigore fino al primo pomeriggio di venerdì 15 ottobre. E allora ecco che, proprio a causa del forte vento, a Procida ci è scappato l'incidente: due traghetti sono entrati in collisione nel porto. Non è ancora nota l'esatta dinamica dell'incidente, che ha coinvolto un traghetto della Medmar e uno della Gestur: il primo, però, ha colpito con la prua la fiancata del secondo, rimanendo poi incagliato. Non è ancora noto se si siano registrati feriti, ma non dovrebbero essere rimaste coinvolte persone nell'incidente. La collisione tra le due imbarcazioni ha causato comunque notevoli disagi nei collegamenti marittimi tra l'isola e la terraferma.

Non è la prima volta che, nel porto dell'isola del Golfo di Napoli, si verifica un incidente. Spesso, come accaduto questa mattina, gli incidenti sono causati dal maltempo e si risolvono con disagi alla circolazione e poco più. Quasi 10 anni fa, però, nella primavera del 2012, un incidente nel porto di Procida fece registrare 10 feriti. In quella occasione, durante una manovra di attracco, il traghetto Naiade della Caremar urtò contro la banchina del porto: a causa del contraccolpo causato dall'impatto, dieci passeggeri, che si stavano preparando a sbarcare, rimasero feriti. L'incidente venne provocato da un malfunzionamento del motore del traghetto, che ne determinò l'urto contro la banchina.